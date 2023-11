Professor Erik Puura: Võõpsu kaevuvette tulevad mangaan ja nitraadid vanast reostusest

„Kohalike jaoks on lahenduseks puhas vesi. Selleks on kolm varianti – pidevalt kohale veetud vesi, näiteks poest ostetud; teine variant on veetrass; kolmas on põhjavee kasutamine, mis on asjatundjate poolt tehtud, et seal ei oleks mingit riski,“ ütleb Tallinna tehnikaülikooli prorektor professor Erik Puura, kes nädalavahetusel kohtus riknenud kaevudega hädas oleva Võõpsu rahvaga.