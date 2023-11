LÕPPMÄNG: Reformierakond valmistub uueks ajastuks

Nädalavahetuse kõige tähelepanuväärsem info Reformierakonna sisevalimistelt tuli juhatuse valimiste kohta, kus esiviisiku moodustasid Kristen Michal (728 häält), Hanno Pevkur (711), Jürgen Ligi (640) ja Urmas Paet (625). Arvud on eriti kõnekad esimehe valimise taustal: peaminister Kaja Kallas kogus seal ainsa kandidaadina 636 häält ehk 68 protsenti kõikidest sisevalimistel osalejatest. See tähendab, et ühel või teisel põhjusel jättis 295 parteilast Kallase poolt hääletamata. Võrdluseks, kui Kallas 2018. aastal juhtoravaks sai, oli ta kõigi silmis erakonna päästja ning kogus 1067 häält. 2020. aasta tagasivalimisel oli poolthääli 984 (1128st).