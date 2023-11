JUHTKIRI | Reformierakonna liikmed ei soovi ka kõige algelisemal tasemel näidata suhtumist omaenda juhti

Teine küsimus on Reformierakonna ülejäänud 9289 liikmele. Te olete määratlenud end poliitiliselt, astunud erakonda. Oletatavasti mitte pelgalt mingite ühiskondlike hüvede pärast, vaid ikka soovist midagi Eesti heaks ära teha. Et saaks ikka ise sõna sekka öelda ja vastutust võtta. Aga kuhu see nüüd jäi? Teil oli võimalus väljendada nädala jooksul mugavalt e-valimiste teel olulist poliitilist tahet, aga te jätsite selle kasutamata. Milleks te üldse erakonnaga liitusite? See pole ju kohustuslik, vaid vaba tahte väljendus.

Praegu on iga samm olulise, märgilise kõlaga. Oletame, et kiidate Kaja Kallase tegevuse heaks – just nüüd vajanuks ta sellekohast kinnitushäält! Või siis te ei leia, et tema käitumine on õigustatud. Kasvõi valimistele registreerumine, aga ka Kallase poolt hääletamata jätmine olnuks siin oluline signaal. Jah, peaminister sai oma koha taas kätte, aga tema poolt hääletas vaid 68 protsenti registreerunutest, mis on tavatult madal protsent.