Ukrainlased üritavad tõrjuda Vene üksusi nii kaugele kui võimalik, mitte ainult idakalda enda pärast, vaid et muuta Hersoni oblasti läänekalda elu lihtsamaks, et neid idast vähem tulistataks. Selle kõige takistamiseks kasutavad Vene sõdurid „taktikalist lennundust“, sh ka Iraanis toodetud Shahedi droone. Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas, et nende väed tõrjusid reedest laupäevani tagasi 12 Vene armee rünnakut.

Venemaa riiklik õhutranspordiamet Rosaviatsia julgustab riigi lennufirmasid avama liini Põhja-Koreasse – ühte vähestest riikidest, mis praegu Moskvaga üsna avalikult sõbrustab. The Moscow Times vahendab, et möödunud nädalal külastas Põhja-Koread ka Rosaviatsia esindus, et uurida, kuidas uue lennuliini avamine toimida võiks. Praegu lendab kaks korda nädalas Pyongyangi ja Vladivostoki vahel Põhja-Korea enda Air Koryo (pildil). Enamjaolt lennutab see põhjakorealastest odavtööjõudu. Üleskutse tegi lennundusamet Vene ettevõtetele Aeroflot ja Aurora, viimane kinnitas väljaandele Kommersant, et iseenesest oleksid nad selleks valmis. Iseasi, kas Pyongyangi tuusik on sama ahvatlev kui Prantsuse Riviera või Vahemere liivarannad. Eelmisel kuul soovitas välisminister Sergei Lavrov venemaalastel Põhja-Koreasse puhkama minna. Mõnituhat olla seda ka teinud – samas näiteks Türgit külastab aastas miljoneid venelasi. Kuid võib-olla polegi küsimus pelgalt turistide laviinis, vaid selles, et nii oleks Vene ametnikel ja poliitikutel lihtsam sõprade juures jutul käia.