NOORED ON HUKAS? Vana kirjatükk muutis Osama bin Ladeni tiktokkerite ja aktivistide iidoliks

Ameerika Ühendriike tabanud terrorirünnakutest on möödunud juba üle 22 aasta. Mäletatavasti hukkus tolles katastroofis pea 3000 ameeriklast. Möödunud nädalal hakkas aga otsekui tühja koha pealt sotsiaalmeedias taas aktiivselt levima Osama bin Ladeni nimi ja seda kaugeltki mitte negatiivses võtmes. Lähis-Idas puhkenud sõda on tekitanud paljudes noortes – kellest suurem osa polnud veel 9/11 terrorirünnaku ajal sündinudki – arvamuse, et tegelikult oli al-Qaida esiterrorist täitsa mõistlik mees, kuna ta kritiseeris samuti palestiinlaste rõhumist.