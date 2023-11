Musta reede eripakkumine kütteseadmetele

Üks sellistest lahendustest on infrapuna küttepaneelid ja kiirgurid. Infrapuna küttekehad on järjest populaarsemad, sest kui tavapärane konvektsioonil põhinev küte kütab vaid õhku, mis alles peale jahtumist jõuab tagasi maapinna lähedale, siis infrakütte soojus jaotub ühtlaselt üle köetava ruumi.

Kuna soojuskiirgus neeldub kõigis objektides ja ehituskonstruktsioonides ning kuna temperatuuri ühtlustamine on suletud ruumi sees pidev, siis kiirgavad nad soojussisendit ühtlaselt tagasi. Seega tekivad infrapunakiirgurid tegelikust temperatuurist 2–3° C kõrgema soojustunde.

Vähe sellest. Infrapunasoojus on ka tervisele kasulikum, sest infrapuna kiirguritega ei jahtu toa õhutamise puhul ruum kiirelt maha, sest nagu öeldud – kiirgurid soojendavad õhku ja infrapunasoojust neelavad ka ruumis olevad esemed, mida pärast ruumi tagasi peegeldavad. Allergiate all kannatajad tunnevad end infrapunakiirguse abil köetud tubades eriti hästi, kuna tavapärased konvektsioon-kütteseadmed ajavad õhu ja tolmu liikuma, kuid infrapunasoojuse juures tolm ei ringle.

Vähetähtis pole ka see, et infrapunasoojus mõjub meile samasuguselt kui päikesesoojus, sest infrapuna küttepaneelis on näiteks kahe karastatud klaasikihi vahele paigutatud uuenduslik kütteplaat. Eraldatud soojust saab võrrelda looduslike infrapunakiirguse allikatega, milleks on näiteks päike või kaminatuli ning tänu sellele on soojatunne meie kehale mõnus ja tervislik.

Kallite elektrihindade taustal on oluline ka teada, et infrapuna kütteseadmetega kütmisel on elektrikulud kuni poole väiksemad. Põhjus peitub infrapunatehnoloogias, kus infrapuna küttekehad saavutavad sama sisendenergia juures kaks korda kõrgema temperatuuri. Küttekehade õige seadistamine ja juhtimine distantsilt annab võimaluse veel lisakokkuhoiuks, kuna võimaldab kodu kütmist vastavalt vajadusele mugavalt juhtida. Kuid kui näiteks pole kedagi kodus, saab mugavalt alandada ka temperatuuri või valida magamiseks jahedam toatemperatuur.

