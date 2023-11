OLEG SAMORODNI | Populistid valitsemas: Slovakkia uus peaminister lubas rahvale paksemaid šnitsleid

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom hindas hiljuti rahvuspopulistide võimaliku võimuletuleku tagajärgi mõnes Euroopa riigis. Ta väljendas sellist mõtet, et seda ei tasu karta, sest populistlikke loosungeid on pärast väga raske ellu viia. Peaminister Kaja Kallas ütles sisuliselt sama, hinnates oma Ungari kolleegi Viktor Orbani väljaütlemisi ja tegusid. Ta rõhutas, et Orban võib öelda, mida tahab, kuid ta käitub üsna pragmaatiliselt.