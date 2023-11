„Ma ei ole oligarh!“ Uue parteijuhi sildistamine pani Joakim Heleniuse lahkuma erakonnast Eesti 200

Möödunud pühapäeval vahetas erakond Eesti 200 esimeest, kui marssalikepike rändas Lauri Hussari käest Margus Tsahknale. Selle rituaalse sündmuse eel tegi palju kära just erakonna suurannetaja Jaokim Helenius, kes on partei toimimist võrrelnud Ärilehe veergudel Putini Venemaaga ja kutsunud erakonnakaaslasi boikoteerima partei sisevalimisi. Seejuures ei ole Helenius varjanud enda vastumeelsust Tsahkna osas, kes ei peaks tema hinnangul olema Eesti 200 juht. Sisevalimiste järel andis Tsahkna Delfile teada, mida ta ise Heleniusest arvab: „Selline oligarhiline suhtumine, et kui mulle ei meeldi, siis võin endale osta kas uue kandidaadi, esimehe või poliitika – see lihtsalt ei sobi Eesti 200-sse.“