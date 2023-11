UUS ARVUTUS, UUS TÕDE?! Ebaõiglaselt suured maakasutusega seotud kliimaeesmärgid paistavad uute arvutuste valguses käkiteona

HEITKOGUSED JA RAIEMAHUD KÄSIKÄES: Üks silmatorkavamaid omadusi uutel keskkonnaagentuuri arvutustel on see, et kasvuhoonegaaside heitkogused ja raiemahud käivad käsikäes. Kus raiemaht väike, toimub kliimamuutuste leevendamine, kus raiemaht suur, võimandatakse kliimamuutusi.