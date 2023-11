„Kultuurne eestlane“ ja teised kunded: salajane märkmik paljastas Lasnamäe bordelli argielu

Kuigi uurijad teadsid juba mõnda aega, et Lasnamäe tornmaja korterites tegeldakse prositutsiooniga, osutus diivani alt leitud märkmik siiski üheks korralikuks lotovõiduks. Kuupäevad, nimed, telefoninumbrid ja klientide kirjeldused – enam polnud kahtlust, et teenust on pakutud organiseeritult ja nii juba aastaid. „Märkmik oli suur ja paks. Nagu raamat!“