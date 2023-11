SÜÜTUTE VEREGA UUS POLIITIKA | Toomas Alatalu: Palestiinas saabus maailma jaoks inimlik piir - süüdi olevate väheste karistamine kasvas üle genotsiidiks

Maailmasõdade aegsed muutused on alati olnud järsud ja radikaalsed. Nii ka praegu – alles Iisraeli peaminister Netanyahu vandus, et pommitamised ei lõpe ja sõjamasin ei peatu enne kui Hamas on hävitatud ja pantvangid vabad. Vaid tunnid hiljem tuli teade, et USA, Iisrael ja Hamas on saavutanud kokkulepe 5-päevaseks relvarahuks, mille jooksul vabastatakse 70 pantvangi.