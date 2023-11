AUTODE JA TÕUKSIDEGA KOHALE: Soome oli nädalavahetuselgi hädas piiriületajate vooluga

Kümned migrandid seisid laupäeval Soome ja Venemaa vahelises kahes piiripunktis tõkete taga, teatas Soome piirivalve pärast seda, kui püstitas barrikaadid, et peatada kolmandate riikide kodanikest piiriületajate vool. Põhjanaabrite hinnangul on olukorras süüdi Moskva, kes on hakanud inimesi suisa autodega kohale vedama, vahel vastu nende endi tahtmist.