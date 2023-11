Endine abilinnapea Kajar Lember on taas kohtu ees: prokuratuur taotleb tema süüdimõistmist

Prokuratuur vaidlustas maakohtu otsuse täies ulatuses, seda nii Kajar Lemberi toimingupiiragu kui ka altkäemaksu episoodis õigeksmõistmise osas. Prokurör taotles apellatsioonikohtus uue, süüdimõistva otsuse tegemist. Kajar Lemberi kaitsja vandeadvokaat Margo Lemetti vaidles prokuratuuri apellatsioonkaebusele vastu. Kaitsja sõnul ei sisaldanud kaebus põhjendusi, milles on maakohus eksinud. Kaebus oli sisuliselt maakohtus esitatud süüdistuskõne kordus, märkis kaitsja lisades, et ka kohtuistungil ei ilmnenud mingit uut õiguslikku käsitlust.

„Eeldan, et prokuratuuril ja ka kohtul on ilmselgelt olulisemaid protsesse, kui kaheksa aastat tagasi toimunud üheksa eurose juukselõikusele hinnangu andmine,” ütles rääkis kaitsja Õhtulehele, kes ei näe ühtegi põhjust, miks peaks maakohtu otsus Lemberi õigeksmõistmise osas muutuma.

Ringkonnakohus teeb otsuse teatavaks hiljemalt 15.märtsiks uuel aastal.