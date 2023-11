GAZA MULTITALENT: meemidest tuntuks saanud Härra Pallywood – Hamasi kriisinäitleja või aus sisulooja?

25aastane Saleh Aljafarawi ehk Härra Pallywood on üks ütlemata müstiline tegelane. (Kuri)kuulsa palestiinlase näol on tegemist mehega, kellel tundub olevat rohkem ameteid kui Hunt Kriimsilmal. Just tema naeris ja kuulutas võidukalt „Allahu akbar“, kui Hamas Iisraelit ründas. Ja valas pärast juutide vasturünnakut kaamera ees kibedaid pisaraid. Kes on Aljafarawi aga tegelikult – kas propagandist või usaldusväärne sisulooja?