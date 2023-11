FOTOD | Tallinna taevast valgustab rohetehnoloogia roheline laser

Tallinna õhtutaevas sirge noolena särav roheline kiir on pannud paljusid pealinna lapsi küsima, kas tõesti on vana hansalinna kohal hõljumas tundmatu maaväline objekt? Kahjuks on vastus palju proosalisem, tegemist on Tallinnas toimuva rohetehnoloogia messi Nexpo reklaamiga.