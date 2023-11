JUHTKIRI | Vaesust peetakse häbiasjaks ja vaestest, seda enam kodututest, väga rääkida ei taheta. Aga peaks

„Hambad katki ja haridus väike, sõrmeküünte all sünnimaa muld, silmad võtavad süüdlase läike, kui küsin möödujalt suitsule tuld. Mõni annab, ei vaatagi sulle, ise mõtleb, et jälle üks pätt. Aga ometi ükskord ka mulle anti suud ja pakuti kätt,” on sel teemal kirjutanud Hando Runnel.

Tõsi, vaesus ja kodutus pole ainult tänase päeva mured. Jaani seek, vaeste ja vaevatute varjupaik – eelkõige pidalitõbistele – oli Tallinnas juba keskajal. Või meenutagem Oskar Lutsu jutustust „Tagahoovis“: ühes Villa Hortensia nime kandvas agulikuuris elavad endine iluaednik Soin, endine plekksepp Trumli-Sass ja maalermeister Trei, kes aeg-ajalt veel töölgi käib. Õhtuid saadavad nad mööda (vähemalt filmis) klassikat lauldes, filosofeerides ja sinna kõrvale „kolmekondikonjakit“ ehk denatureeritud piiritust juues. Majas, mille juurde kuur kuulub, elab ka kingsepp Kapral, kes näib allakäinumgi kui Villa Hortensia asukad. Ehkki Luts kirjutas selle jutustuse 1933. aastal, on need ajatud kujud.

Päästearmee jagab küll meilgi suppi, linnades on kodutute öömajad, leidub isegi sotsiaalkortereid ja valdadel on oma vaestemajad (peenema nimega sotsiaalmajad), aga kas kõik abivajajad mahuvad sinna – eriti suuremates linnades, kus selliseid inimesi on rohkem? Kas oleme teinud kõik, et neid aidata?