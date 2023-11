Võrus ülekäigurajal vanema naise alla ajanud juht on jooksus

Liiklusõnnetus juhtus 16. novembril kella poole seitsme ajal õhtul Võru südalinnas asuva Jüri ja Katariina tänava ristmikul. Politseile on teada, et teed ületanud jalakäijale sõitis otsa sõiduauto Mazda, kuid esialgu on see ka kõik. Veel reede õhtupoolikul polnud teada, kes oli õnnetuskohalt lahkunud auto juht. Lubatud maksimaalne sõidukiirus õnnetuskohal on kolmkümmend kilomeetrit tunnis, kuid hoop oli siiski nõnda tugev, et jalakäija toimetati haiglasse.