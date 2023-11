„ISTUME VIITSÜTIKUGA POMMI PEAL!“ Kas viie aasta pärast paneme koolid kinni?

„See on riigi tegemata töö, mida on kogu aeg edasi lükatud. Nüüd me avastame, et jama on majas. Sellist visiooni, et kuhu minna ja mida teha, seda praegu ei ole. Meie põlvkond – 55 pluss aastat, kui ta hakkab ära minema, kas siis paneme koolid kokku?“ iseloomustab Valjala kooli õppeala juhataja Tõnu Soots õpetajaskonna tänast seisu.