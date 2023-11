„JÄRGMINE PEATUS“ | Välismaalased on hinnad lakke viinud – alla 1000 euro Lissaboni kesklinnas ühetoalist korterit ei saa

Et Lissaboni on kolinud palju välismaalasi, on sealsed hinnad päris korralikult kerkinud. Kohalik enam naljalt Lissaboni keskmes korterit üürida ei jõua – alla 1000 euro kesklinnas ühetoalist korterit ei saa. See kõik on põhjustanud ka negatiivse suhtumise välismaalastesse ja valitsusse, kes pole midagi ette võtnud (mujalt tulijatele on hoopis kümneks aastaks kehtestatud maksusoodustus).