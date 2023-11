„HIINA TÜDRUK“ MÖLLAB: USA narkoepideemia jäljed viivad Pekingisse

Kes on süüdi selles, et eelmisel aastal leidsid fentanüüli üledoosi läbi oma enneaegse otsa enam kui 75 000 ameeriklast? Nagu pea ükskõik mis teemal, valitseb USA ja Hiina vahel ka siin lahkarvamus. Ameeriklased väidavad, et Hiinast imporditav keemia on kohaliku narkoturu ära mürgitanud. Pekingi vastuses on oma loogika: muidugi süstivad ameeriklased end surnuks, kui nii väga kaifi ihaldavad. Küsimus on ju nõudluses.