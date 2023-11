Riiklik lepitaja pakub eraldi palga alammäära kvalifikatsiooniga ja ilma selleta õpetajatele. Eesti Haridustöötajate Liit: oleme valmis tähtajatuks tööseisakuks

„Järgmise aasta riigieelarves on õpetajate palgatõusuks 22 miljonit eurot ja me saame pakkumise teha nendele arvudele tuginedes. Selge on see, et sellist kasvu nagu ametiliit küsib, ei tule ja nagu kombeks öelda, tuleb jalad maas hoida,“ ütleb riiklik lepitaja Meelis Virkebau reedel esitatud õpetajate kollektiivse töötuli lõpetamiseks tehtud ettepaneku kohta.