MURED TULEB LAHENDADA KOHE: Kärla kooli direktor Sirje Ellermaa ja õppejuht Maiu Raun ütlevad, et probleemi tekkides tuleb kohe midagi teha, isegi teadmata, kas see otsus on õige või mitte. Foto : Remo Tõnismäe

VÄIKSED, AGA TUBLID! Külarahvas paneb lapsed õppima: „Kui sul ei ole palju õpilasi, siis saavad kõik kooli esindada.“