SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi: Ukraina haaras Mustal merel initsiatiivi

President Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina haaras Mustal merel Venemaalt initsiatiivi ja sundis Moskva laevastikku mere idaosas tagasi tõmbuma. „Esimest korda maailmas hakkas Mustal merel tegutsema mereväe droonide laevastik – Ukraina laevastik,“ kirjutas Zelenskõi Telegramis. „Samuti tahaksin märkida, et praegu – meie tegevuse ühe peamise tulemusena – ei suuda Venemaa kasutada Musta merd hüppelauana teiste maailma piirkondade destabiliseerimiseks.“

Sõja algusest saati on ligi 20 000 võitlemisealist Ukraina meest ebaseaduslikult üle piiri naabermaadesse putkanud, vahendab BBC. Umbes teist samapalju on Ukraina piirivalvurid tabanud. Enamik neist üritas üle piiri põgeneda kas jalgsi või ujudes, kuid ligi 7000 olid taskus valedokumendid, näiteks mõnd haigust või puuet „tõestav“ paber. Presidendi kantselei esindaja Fjodor Venislavskõi kommenteeris, et neid mehi, kes ühel või teisel moel kodumaa eest võitlemist vältida üritavad, on nii vähe, et Ukraina kaitsmist see ei mõjuta.