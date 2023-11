Arenguseire keskus: on probleem, kui Eesti õpetaja ei saa kodulaenu

2040. aastal on Eestis kooliealisi lapsi 13 protsenti tänasest vähem, kui lähtuda Eurostati viimasest rahvastikuprognoosist. See ei tähenda siiski, et igal pool üle Eesti on just nii palju vähem. Tallinnas ja Tartus on kooliealisi lapsi arvatavasti praegusest hoopis rohkem, kuna tegu on Eesti kahe ainsa kasvava rahvaarvuga piirkonnaga. Kuid mujal on seega kahanemine suuremgi. Arenguseire keskus uuriski, mida tähendavad käimasolevad trendid õpetajate vajadusele ja õpetajakutse valinutele.