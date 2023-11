PELGAD TÖÖKAOTUST? Töötukassa: „Pole vaja karta, et töötute toetamiseks raha ei jätku, oleme valmis töötuse kasvuks.”

Töötuse määr on tõusnud julgelt üle seitsme protsendi. Ehkki majandusteadlaste arvates on see igati tervislik näitaja – tööturul on konkurentsi –, on see kahtlemata murettekitav inimestele, kes on töö kaotanud. Seda enam, et prognoosid näitavad töötuse edasistki kasvu.