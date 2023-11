KAHEPALGELINE KESKKONNAMESS: kui palju fossiilkütust kulutati, et inimestele elektrijalgrattaid näidata?

Sel nädalal tutvustati NEXPO Tallinnal jätkusuutlikumale tulevikule pühendatud värskemaid rohetehnoloogia uuendusi kõikjalt maailmast. Väga tore - jätkusuutlikumaid lahendusi peabki tutvustama, eriti arvestades kasvõi seda, et kuigi viimased 20 aastat on räägitud sellest, et kilekoti asemel võiks kasutada korduvkasutatavat riidekotti, eelistavad väga paljud ikkagi ühekordset kilekotti. Käisin samuti messi kaemas ja tekkis küsimusi, nii palju küsimusi…