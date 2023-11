Kui õnnelik on Eesti mees?

Õnnetunne paistab olevat kaasasündinud. Tundub, et tegemist on vanasõnast tuntud „õnnesärgiga“ – kes on selles sündinud, see oskab õnnelik olla läbi elu, leiab statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg. End kogu aeg õnnelikuna tundvate meeste hulk vanuse kasvades oluliselt ei muutu, vaid kõigub kõikides vanuserühmades 5–6,5% ringis.