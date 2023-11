Rahandusminister: õpetajatel pole põhjust streikida, sest nende palk ju tõuseb

„Alustaks sellest, et õpetajate palgad tõusevad 2024. aastal 4,3 protsenti ja 2025. aastal õpetajate siis keskmine palk tõuseb netopalgana 100 eurot,“ rääkis rahandusminister Võrklaev ERRile, et palgatõusuks peaks raha tulema haridusvaldkonnast, sest alternatiiv sellele on maksutõusud.

„Meie ettepanek ongi see, et haridusminister istub õpetajatega maha, kaasab omavalitsused, töötab välja põhjalikku reformikava ja esitab oma ettepanekud.“

Võrlkaev tõi välja, et iga püsikulu saab olemasolevas rahanduslikus situatsioonis tulla laenu arvelt koos intressidega ja see tegelikult tähendab maksutõuse. „Kui me tõstame palka ja selleks tõstame makse, siis me võtame õpetajatelt kõigilt teistelt inimestelt uuesti selle raha ära.“

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on tõenäoline, et streik tuleb. „Täna on näha, et kuna valitsuses kokkulepet ei ole, kuidas õpetajatega läbirääkimisi pidada ja streiki ära hoida, siis tõenäosus on, et streik tuleb,“ rääkis Kallas ERRile.

Kallas kinnitas ka, et tal on soov igatepidi streik ära hoida.