Kohilas liiklusõnnetuses viga saanud naine suri haiglas

Kesk-Eesti jaoskonna menetlusgrupi juht Jaan Aasa sõnul juhtus liiklusõnnetus vihmasel ajal ja lubatud suurim kiirus oli 50km/h. „Sademed teevad nähtavuse keeruliseks ja juhid peavad olema valmis ootamatusteks, mis võivad teel olles tekkida. Vähendage ülekäigurajale lähenedes alati kiirust, sest pidage meeles, et olete liikluses alati tugevam pool ja teid kaitseb tugev kere. Jalgrattureid ja jalakäijaid seevastu ei kaitse midagi. Nüüd on käes talv ning teed on libedad, mistõttu autojuhid veenduge, et sõidukil on all korralikud talverehvid ning valige alati teeoludele vastav sõidukiirus.“