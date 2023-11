Probleemid kehakaaluga, kõrgenenud vererõhk ning kolesteroolitase?

Nutra Ingredient Award 2023 võitja Metabolaid® PREMIO® tipp-preparaatide portfellis on Sulle vajalik!

PREMIO kontseptsiooni fookuseks pole äri , vaid meie missiooniks on pakkuda tarbijatele tõestatud toimetega tipp-preparaatide ostmiseks mugavat, informatiivset ja turvalist keskkonda ning aidata ka populariseerida seda osa tippteadusest, mis tegeleb taoliste tipp-preparaatide teaduspõhise arendamise ja uuringutega. Seega: nii vajalikku kindlustunnet kui ka teaduspõhist kliiniliste uuringutega toetatud süsteemset abi saab sulle nüüdisajal pakkuda vaid see, kui iga konkreetne toode , mida sa ostad , kuulub tervis-soodsate maailma tipp-preparaatide hulka (loe, mida tähendavad tipp-preparaadid, täpsemalt siit ).

Üks tipp-preparaat meie portfellis on tervist toetav multitoimeline Metabolaid®. Metabolaid® on patenteeritud hibiski antotsüaniinide ja sidrunverbena verbaskosiidide sünergistlikult toimiv teaduspõhine ekstrakt, mis on mitmesuunalisem ja üle kuue korra efektiivsem kui eraldi ekstraktid. Teostatud kliinilised uuringud näitavad, et Metabolaid® on väga efektiivse sünergistliku toimega mitmetele ainevahetusprotsessidele ning panustab seega kehakaalu, rasvaprotsendi, kolesterooli, triglütseriidide taseme ja vererõhu langetamisesse.