Metsaomanikud huvituvad elurikkuse hoidmisest

Üha enam on metsaomanikke, kes sooviksid oma metsi majandada elurikkust soodustavalt, kuid samas säilitada metsa majanduslikku väärtust. Seetõttu ongi oluline just koos metsaühistutega aru pidada selle üle, millised metsamajandamise võtted sobiksid kõige paremini, rääkis KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu. Koos metsaomanikega tuleb tema sõnul leida ka parimad lahendused, kuidas riik saaks metsandustoetuste abil sellele suundumusele kaasa aidata. „Me peame võtma arvesse, et varasemaga võrreldes on suur osa erametsadest juba praegu elurikkamad ja teadlikumalt majandatud,“ märkis Reinapu. „Oluline on, et metsaomanik toimiks targalt ja loodust hoidvalt, kuid ei unustaks seejuures jälgida oma metsa tervist.“