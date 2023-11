ÕL VIDEO | Toomas Väli: olukord Dnepri vasakkaldal teeb venelased väga-väga rahutuks

Väli sõnul ei ole olukord Ukrainas viimase nädala jooksul kardinaalselt muutunud. Mõlemad osapooled peavad väga vihaseid lahinguid, Venemaa eelkõige Kupjanski ja Avdijivka suunas.

„Avdijivkas tundub liharünnakute aktiivsus olevat endine, pea 60-70 rünnakut ööpäevas. Linna üritatakse mõlemalt poolt ümber piirata ja mitte takerduda linnalahingusse. Tundub, et Vene Föderatsioonil on väga suur soov see linn enne aastavahetust piiramisrõngasse saada,“ sõnas Väli. Tõenäoliselt on see seotud Venemaa sisepoliitiliste arengutega ehk tulevaste valimistega, mille tõttu tahab Venemaa rindelt häid uudiseid saada.

„Ukrainlased on Avdijivkat hoidnud alates 2014. aastast ja edukalt. Me hoiame pöialt, et see kaitse seal peab,“ märkis Väli.

Dnepri vasakul kaldal (idakaldal) Hersoni oblastis on ukrainlased saavutanud minimaalset edu. „Nad on seal sillapead omavahel kokku suutnud ühendada ja tegevus käib. Vene poolelt on tunda, et see olukord Dnepri vasakkaldal on neid väga-väga rahutuks tegemas,“ sõnas Väli.

Ukraina osas on positiivne noot see, et on alanud Ukraina pilootide väljaõpe Rumeenias F-16 hävitajatel.

„Kui vaatame seda sõjalises dimensioonis, siis F-16 hävitajate tulek võibolla võib muuta midagi, aga me saame aru, et see on pikk protsess. Rahuaegsetes tingimustes kulus Poolal Vene lennukitelt üleminekuks Lääne lennukitele ehk F-16 pea kümme aastat. See on väga keeruline relvasüsteem ja me hoiame pöialt, et see väljaõpe läheks seal hästi ning tehniline tugi, mis sinna juurde käib, oleks samuti tagatud,“ ütles Väli.