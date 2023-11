Traagiliselt lõppenud pidu: kirjanik ei tunnista end naise surmas süüdi

Kuuldavasti toimus augusti keskel jooming, millest võtsid osa neli inimest. Väidetavalt läks nende vahel ütlemiseks olmeliste asjade pärast, ent Urmas ägestus sedavõrd, et lõi naist rusikaga pähe. Samal õhtul läks naine veel kojugi, kus ta mõned tunnid hiljem suri.

Politsei pidas Urmase kinni ja teda kahtlustatakse 51aastase naise peksmises, mille tagajärjel ohver suri. Lisaks Urmasele on prokuratuur esitanud naise elukaaslasele, 52aastasele mehele kahtlustuse selles, et ta jättis teise inimese eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda.

Õhtulehele teadaolevalt pole kirjanik oma süüd tunnistanud. Õhtulehele on öeldud, et prokuratuur valmistub talle süüdistusakti esitama. Kohtu alla tuleb minna ka 52aastasel mehel.

Oktoobri alguses kirjutas Õhtuleht, et Urmas on koloriitne tegelane, kes on varem kirvemõrva eest aastaid vangimajas istunud. Viimased aastad on ta elanud Lõuna-Eesti alevikus vaikset elu ja isegi raamatu kirjutanud. Eriliseks teeb olukorra see, et Urmas kirjutas raamatu, mille peategelast süüdistati – nii nagu ka Urmast ennast – kirvemõrvas.