JUHTKIRI | Sada eurot, et haiglast koju saada, võib kutsuda esile eraldi tervisehäda

Kodus pidada ka ravi parem olema, aga kuidas sinna saada? Eriti kui elukoht on väljaspool takso teeninduspiirkondi või ühistransport on nagu kaugel maal ikka – hea, kui kümne kilomeetri kaugusele kodumajast saab kord päevas. Ja nagu kiuste pole kedagi järele tulema manguda, isiklik auto ju kiirabiga kaasa ei sõitnud – kui selline asi üldse olemas on. Või on patsiendil erivajadus, mis tavatranspordi mõeldamatuks muudab.

Saatan on sageli detailides. On olemas meditsiiniline eritransport, mis peaks ootamatutes olukordades – eriti, kui on tegu tervislike erivajadustega – suutma inimese koju viia. Aga sellegi maksab kinni haige enda taskust. Tervis ja majanduslik kindlustatus ei käi aga just sageli käsikäes. Sada eurot, et haiglast koju saada, võib kutsuda esile eraldi tervisehäda.