SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml valmistub talveterroriks

Vene sõjavägi on paigutanud Krimmi üle 800 raketi, mille eesmärk on talveperioodil sihikule võtta Ukraina energiasektor,“ ütles Ukraina lõunaväejuhatuse pressiesindaja Natalja Humenjuk televisioonis.

Kuuldavasti algatas Kreml okupeeritud aladel elavate ukrainlaste vastu suure kampaania, sundimaks neid Vene kodanikeks hakkama. Põgenikke küsitlenud Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) sõnul võidakse elanikele keelata tervishoiuteenus ja vaba liikumine. Üks naine nimega Larõssa rääkis EBU-le, et ühele tema sõbrale ei antud diabeedi raviks insuliini, kui ta kohe Venemaa passi ei taotle. Veel üks sõber pidi võtma Venemaa kodakondsuse, enne kui ta lubati käeluumurdu ravima. Tema sõnu on kinnitanud ka teised pagulased, vahendas BBC. Venemaa passita ei saavat ka pensioni, isegi toitu mitte. Kaks naist kõnelesid, et põgenesid oma lastega, sest lastele tehti koolis kremlimeelset ajupesu.