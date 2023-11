Harku vald kaebab Vääna-Jõesuu maavarade uuringu otsuse edasi

Valda kohtus esindanud Advokaadibüroo Barrister vandeadvokaat Karl Haavasalu arvates on halduskohus jätnud arvesse võtmata, et geoloogilise uuringu teostamine ei ole mitte asi iseeneses, vaid on üksnes üks etapp maavara kaevandamisele asumise protsessis. Samuti on kohus jätnud analüüsimata, millised tagajärjed kaasnevad Harku vallale seeläbi, kui geoloogiline uuring viiakse lõpule ning maa sees leiduv loodusvara võetakse maavarana arvele. Kuivõrd antud kohtuasja raames on tõstatunud mitmeid olulisi ja vaieldavaid küsimusi, siis on mõistlik vaielda need selgeks kõrgemates kohtuastmetes.