JAHIRELVAGA KAEVIKUSSE: kodumaa kaitseks saab peagi kasutada jahirelva ja laskemoona võib kodus hoida varasemast rohkem

Kujutelm, et keegi kaevikusõjas jahirelvaga vaenlase poole sihib, tundub kui stseen ajaloolisest sõjafilmist. „Tean, et (jahirelv – H. R.) tekitab muige, kuna kujutame seda ette kaheraudsena, millega käib vanaisa jahil,“ lausub kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo. Eelarvamus on aga ekslik. Jahimeeste tulirelvad on igati korralikud sõjapidamisvahendid, mitte antiikne vanaraud – soetamisel teeb omanik tavaliselt korraliku väljamineku ja ostab lisavarustust juurdegi.