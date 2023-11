Valitsus seob riigikogus seitse eelnõu usaldusküsimusega

Põhiseaduse § 98 ütleb, et Vabariigi Valitsus võib siduda tema poolt riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega. Kui riigikogu ei võta eelnõu vastu, astub valitsus tagasi. Sisuliselt on tegu võimalusega kiirendada seaduse vastuvõtmisprotsessi, sest tavapärase kolme lugemise asemel määrab valitsus ühe konkreetse kuupäeva, mil toimub üks ja otsustav hääletus.

Usaldusküsimusega seotakse eelnõu praktikas eelkõige siis, kui on oodata, et riigikogu opositsioon soovib parlamentaarse obstruktsionismi teel takistada eelnõu menetlemist. Riigikohus on hinnanud, et eelnõu sidumine usaldusküsimusega järgib põhiseadusest tulenevat eesmärki, kui seda kasutatakse parlamendi ja valitsuse suhetes tekkiva ummikseisu lahendamiseks ja eelnõu vastuvõtmine on valitsuse hinnangul tema poliitika elluviimiseks vältimatu.