UUEMA AJA POLKOVNIKU LESED | Katrin Pauts: mis oleks, kui suhtuks psüühikahäiretesse jälle tõsisemalt ja vabastaks häbist

Seda lugu ajendas kirjutama hiljuti loetud pihtimus, kus inimene, kes on järgemööda olnud nii depressioonis, bipolaarne kui ka autistlik, on endal nüüd avastanud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH). Võimalik, et ta jõudiski eneseotsingutega edukalt finišisse ehk tõelise diagnoosini. Valvsaks teeb, et oma loos seab ta kahtluse alla kliinilise testi, mida ATH diagnoosimiseks kasutatakse.