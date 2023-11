Looduslik CBD õli väärib proovimist nii liigse ärevuse kui tõsisemate terviseprobleemide korral

Mitte sassi ajada narkootikumidega

Kui THC kanep on narkootilise toimega, siis CBD kanepil ei ole psühhoaktiivset toimet. CBD on võimekas looduslik kannabinoididest koosnev lisand, mis aitab kiiresti leevendada mitmeid tervisehädade sümptomeid. „Kui taimed on fütokannabinoidide alla kuuluvad ning loomad ja inimesed endokannabinoidide alla kuuluvad, siis tähendab see, et sisuliselt me oleme nendest vägagi palju tehtud,“ räägib Sannik.

CBD tooted on mõeldud ennekõike inimese immuunsuse toetamiseks ja taastamiseks ning ärevuse maandamiseks ja need ei ole õige koguse võtmisel kunagi uimastava toimega, rõhutab Sannik. Kõige kiiremini jõuab CBD õli inimese vereringesse, kui seda keela alla tilgutada. Alustada võiks 1 tilgast 30% õlist 15 kg kehakaalu kohta, mille rahustav toime peaks avalduma 5–30 minuti jooksul. Iga inimene on erinev ja hindab ise, mitut tilka ta päevas tegelikult vajab, et end hästi tunda. Tõsisemate tervisehädade korral saab Sanniku kinnitusel CBD pikaaegsemal tarvitamisel ravida rakutasandil ka erinevaid põletikukoldeid.

Musta ja valge CBD õli erinevus

Must ehk Full Spectrum CBD õli omab rohkem kannabinoide ja on mõeldud neile, kel on rohkem terviseprobleeme, näiteks kõrgenenud ärevusefoon ja uinumisraskused või põletik. Sobib ideaalselt õhtuseks lõõgastumiseks.