KALLASE JA TSAHKNA TRUUD MÄGRAD | Mart Soidro: käärivad nii Reformierakond kui ka Eesti 200. Parem lõputu õudus kui õudne lõpp?

Sel nädalavahetusel valivad Reformierakond ja Eesti 200 endale uue esimehe. Ilus oleks mõelda, et pinge on tõusnud haripunkti ja kihlveokontorites tõstetakse panuseid – tegemist on ju kahe valitsuserakonna uute juhtidega, kelle otsustest oleneb palju. Paraku kandideerib Reformierakonna juhiks üksnes Kaja Kallas, seevastu Eesti 200-l on kübarast välja tõmmata koguni kaks kandidaati: välisminister Margus Tsahkna ja kinomees Arko Okk.