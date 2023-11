KA SUITSIIDIST TULEB RÄÄKIDA! „Koolis ei saa teha nägu, et midagi pole juhtunud. Kõik teavad ja näevad, et üht inimest enam ju pole.“

Kui õpilane on läinud vabasurma, tuleks kooliperega kindlasti sel teemal rääkida ning vajadusel kaasata spetsialistid. Kindlasti ei tohi juhtunut maha vaikida. „Säärased kurvad juhtumid tekitavad traumat ja traumast tuleb rääkida. Kui seda mitte teha, siis sotsiaalmeediast saavad noored asjast nagunii teada. Kui juhtunut ei käsitleta, tekitab see omakorda palju probleeme,“ selgitab Talussaar. Ta sõnab, et kui suitsiid on toimunud, peavad seda kinnitama pädevad asutused, näiteks politsei. „Koolijuht ei saa sõnumit edasi anda, kui see ei pärine ametlikest allikatest,“ hoiatab ta.