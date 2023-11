FOTOD | President Karis kohtumisel haridusminister Kallasega: Eesti koolivõrk vajab korrastamist

Riigipea sõnul võiks Lääneranna valla sügisest ametlikult suletud Metsküla Algkool, mille õpilased on praegu seniste õpetajatega mitteametlikult koduõppel ja kus kogukond arutab erakooli asutamist, saada lõpuks heaks näiteks, kuidas kogukond ja omavalitsus haridusministeeriumi nõustamisel jõuavad kokkuleppele, mis seab esikohale laste huvid.

„Eesti koolivõrk vajab korrastamist. See tähendab mitmes kohas valusaid otsuseid. Aga iga kool on eriline, nii tuleb ka väikeste koolide sulgemisel igat juhtumit eraldi kaaluda ning vajadusel olla kohalikele elanikele ja ka kohalikule omavalitsusele nende laste haridustee korraldamisel abiks,” ütles president Karis.

Kohtumisel lepiti kokku, et haridus- ja teadusministeeriumi töötajad proovivad tuua ühe laua taha Metsküla Algkooli jätkamist toetava kogukonna ja Lääneranna vallavalitsuse esindajad, et kõik oleksid ühes inforuumis ning et leida õiguslikult pädev lahendus sealsete laste koolitee jätkamiseks ja kogukonna tahte korral erakooli loomiseks. „Koolivõrgu eduka korrastamise üks eeldus ongi ju omavalitsuse ja kogukonna koostöö,“ sõnas president Karis.