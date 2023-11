OTSE | Kallas: maksuküüru kaotamine tõstab kõigi inimeste sissetulekuid

„Ma loodan, et meil on valitsuses kokkuleppe saavutamine võimalik, et meil on vaja õpetajate esindajate ja kohalike omavalitsustega laua taha istuda, sest tüli on täna õhus ja me peame seda lahendama,“ rääkis Kallas.

Haridusministri poolt on ettepanek, mida tuleks läbi rääkida haridusleppe raames, sest küsimus pole ainult riigipoolses palgatoetuses. „Mureks on üldised töötingimused, ülekoormus, see, et tööaeg ja reaalne töötegemise pinge ei vasta üksteisele, mistõttu lahkub õpetajaid ametist väga palju läbipõlemise tõttu,“ seletas Kallas, miks tema arvates on just praegu õige aeg laua taha istuda. Kallase sõnul on väga oluline roll läbirääkimistel omavalitsustel.