Jamaikalannast transnaise tapja vaidlustas vangistuse

Tapmine leidis aset läinud aasta 9. juuli varahommikul, kui Tallinna vanalinnas pidutsenud Kirill Lukin kohtus baaris transsoolise Rebecaga (nimi muudetud) ja läks seejärel temaga naise üürikorterisse seksima. Lukin ei teadnud, et värske juhututtav Rebeca on transsooline, mistõttu tekkis korteris kähmlus. Lukin peksis Rebecat esiti rusikatega, kuid siis pussitas ta jamaikalanna noaga surnuks. Lukini kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi hinnangul oli toona kohtualusele esitatud tapmise süüdistus vale – Lukin olevat olnud hingelise erutuse seisundis.

Tänaseks on Lukini kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov maakohtu otsuse vaidlustanud Tallinna ringkonnakohtus. „Transsoolisus ongi eripära, mis saab hirmutada Lukinit,“ on Delfi teatel Sadekov ringkonnakohtus öelnud , väites, et Lukin ei pruukinud tegutseda vihast, vaid hirmust. „Võib-olla kartis ta olukorda ja transsoolisus iseenesest võis teda hirmutada.“