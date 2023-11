USKUMATU TERROR JA VÄLJAPRESSIMINE SHARM EL SHEIKIS! Kõik-hinnas reisi ostnud eestlastelt nõuti raha ja lubati vangi panna

Enne hotellist lahkumist kargas puhkajate juurde Eesti reisifirmat esindav mees ja hakkas karjuma, et lõhkusite akna ära, lähete vangi, kui ära ei maksa ja vaadake ise, kuidas lennukile saate. „Ma poleks ühtegi halba sõna öelnud, kui inimene oleks öelnud viisakalt, et hotelli töötajad leidsid aknal lõhe ja olukord tuleb kuidagi ära lahendada. Aga see oli ähvardamine ja terror,“ ütleb Sirje.