SÕJAKOKKUVÕTE | Saksa ajakirjaniku salaraha

The Guardiani äsja avalikustatud lekkinud dokumendid näitavad, et ta sai Kremliga seotud offshore-ettevõtetelt 600 000 eurot makseid, mida ta ei avalikustanud. Seipel kinnitas, et on raha saanud, kuid väitis, et tema erapooletust see ei mõjuta. Enda sõnul on Seipel diktaatoriga kohtunud umbes 100 korda.