SURMAAVARIIDE MUST SÜGIS: „Läbiv põhjus on ikkagi inimfaktor.“

Liiklussurmade arv käib üles-alla, ent üldjoontes on see lähiminevikus üsna stabiilselt kõikunud poolesaja hukkunu ümber aastas. Viimane märkimisväärne tõus oli 2018. aastal, kui hukkus 67 inimest – 19 enam kui aasta varem. Järgnes õnneks langus: 2019. aastal oli liikluses 52 hukkunut, edasi vastavalt 59, 55 ja mullu 50. Tänavune statistika võinuks olla juba mullusest parem, ent viimase paari nädala jooksul on surma saanud mitu inimest ja aasta pole veel läbi.