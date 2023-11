JUHTKIRI | Petlik turvalisus ülekäigurajal

Kuigi jalakäimislube meil veel ei nõuta, on jalakäijatelgi liikluses omad kohustused. Need sätestatakse liiklusseaduses kuue paragrahviga. Muuhulgas on jalakäijal kohustus veenduda oma liikumise ohutuses.

Kuid teooria teooriaks ja paragrahvid paragrahvideks, neidki saab väänata vajaduse järgi. Liiklusseadus ongi nagu piibel või päevahoroskoop – sealt leiab alati midagi, mida saab iga elujuhtumiga sobivaks tõlgendada.

Näiteks on teada juhtum: ülekäigurajal ajas tõukeratturi auto alla roolis istuv vanem proua, kes sel hetkel tagaistmel olnud lapselastega juttu ajas ega näinud sedagi, et kõrvalrajal oli auto ülekäiguraja ees seisma jäänud. Aga tõukeratturile tehti selgeks: tahate asja kähku kaelast ära saada? Kirjutage siis alla, et olete süüdi. Tõukeratturid on ju alati kõiges süüdi. Kuigi autojuht rikkus ilmselgelt mitut liiklusseaduse sätet korraga.

Teine ajaga juba lausa parastava tooni omandanud lausejupp liiklusõnnetuste kirjeldustes on „jalakäijal puudus helkur„ – see on omandanud umbes samasuguse tähenduse nagu „autojuht oli purjus“. Nojaa, selge see, et helkur peab olema ja see ongi odavaim elukindlustus, aga kas selle puudumine ikka annab juhile õiguse rikkuda kõike, mis liiklusseaduses kirjas?