Suri kunstnik Tõnu Soo

„See on valus kaotus Eesti graafikute ja kujundusgraafikute perele ja kogu kunstiavalikkusele,“ kirjutavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kunstiakadeemia ja kultuuriministeerium ühises järelhüüdes. „Tõnu Soo loomingut iseloomustab paradoks – seda on näinud paljud, aga autorit on teadvustanud vähesed,“ nendivad kolleegid.